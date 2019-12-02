Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10

İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor.



Kedi, köpek, domuz, yılan, tavşan hatta örümceklerden sonra çoğumuzun dokunmaya çekindiği kirpiler için de bir kafe açıldı. Euronews.com'da Görüntüle