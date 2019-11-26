Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler

26.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:06

İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor. Kedi, köpek, domuz, yılan, tavşan hatta örümceklerden sonra çoğumuzun dokunmaya çekindiği kirpiler için de bir kafe açıldı.View on euronews