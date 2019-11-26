Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler
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Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler

İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor.

26.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:06

İçeceğinizi yudumlayıp sohbet ederken bir yandan da hayvan sevebileceğiniz kafelerin sayısı artıyor. Kedi, köpek, domuz, yılan, tavşan hatta örümceklerden sonra çoğumuzun dokunmaya çekindiği kirpiler için de bir kafe açıldı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Rusya'daki bir kafede mekanın sahibi kirpiler
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