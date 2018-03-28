Rusya'daki Avm Yangını

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya halkına başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Rusya'daki AVM yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Rusya'nın Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı olması bizde derin üzüntü yaratmıştır. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve dost Rusya halkına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.