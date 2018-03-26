Rusya'daki Avm'de Yangın

Rusya'nın orta güney kesimindeki Kemerovo şehrinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 53 kişi öldü.

Rusya Soruşturma Komitesi, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında 53 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında çocuklar da bulunuyor.

AVM'de bulunan 16 kişiden haber alınamadığı aktarıldı.

Komite, yangının başladığı dükkanın kiracısı ve AVM işletme müdürünün de aralarında bulunduğu 4 kişinin göz altına alındığını duyurdu.

Dün AVM'nin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkmıştı.