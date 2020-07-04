Rusya'daki anayasa değişikliği referandumunu protesto
İmzalı protesto için sıra bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk Katılımcıların imzalı dilekçelerini teslim etmek için dışarıda beklemesi Muhalif gruplardan Sol Cephe'nin Lideri Sergey Udaltsov'un açıklaması RUSYA - Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in...
04.07.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.07.2020 18:35
İmzalı protesto için sıra bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk
Katılımcıların imzalı dilekçelerini teslim etmek için dışarıda beklemesi
Muhalif gruplardan Sol Cephe'nin Lideri Sergey Udaltsov'un açıklaması RUSYA - Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğinin oylamasının tanınmamasını isteyen muhalif gruplar imzalı protesto gerçekleştirdi. Katılımcılar, imzalı dilekçelerini Devlet Başkanlığına Yönetimi ofisine teslim etti.
Kaynak: AA