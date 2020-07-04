Rusya'daki anayasa değişikliği referandumunu protesto İmzalı protesto için sıra bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk Katılımcıların imzalı dilekçelerini teslim etmek için dışarıda beklemesi Muhalif gruplardan Sol Cephe'nin Lideri Sergey Udaltsov'un açıklaması RUSYA - Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in...

İmzalı protesto için sıra bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk Katılımcıların imzalı dilekçelerini teslim etmek için dışarıda beklemesi Muhalif gruplardan Sol Cephe'nin Lideri Sergey Udaltsov'un açıklaması RUSYA - Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliğinin oylamasının tanınmamasını isteyen muhalif gruplar imzalı protesto gerçekleştirdi. Katılımcılar, imzalı dilekçelerini Devlet Başkanlığına Yönetimi ofisine teslim etti. Kaynak: AA