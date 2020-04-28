Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Rusya'daki akciğer hastası tıp öğrencisi ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
28.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:26

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası Haluk Hasan Seyithanoğlu'nu ambulans uçakla ülkesine getirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle Rusya'da ameliyatı yapılamayan kardeşimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tedavi altına alındı. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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