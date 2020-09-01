Rusya'da zengin eşlerinden boşan kadınlar Forbes'luk oldu
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Rusya'da zengin eşlerinden boşan kadınlar Forbes'luk oldu

Forbes'un zenginler listesine bizzat edindiği servet kadar boşanma yoluyla giren kadınlar da dikkat çekti.

Rusya'da zengin eşlerinden boşan kadınlar Forbes'luk oldu
01.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:05

Forbes'un zenginler listesine bizzat edindiği servet kadar boşanma yoluyla giren kadınlar da dikkat çekti. Derginin Rusça yayınında Rusya'da boşanma yoluyla zenginler listesine giren kadın sayısı 6'ya yükseldi.

Forbes'un zenginler listesinin Rusça sayısında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dergide, zengin eşlerinden boşanma yoluyla zeginler listesine giren kadın sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Forbes'un listesine yer alan isimler şu şekilde: Rus iş adamı Dmitri Rıbolovlev'le yollarını ayıran 600 milyon dolarlık servetiyle Yelena Rıbolovleva, 2007'de ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç ile yollarını ayıran 300 milyon dolarlık servetiyle İrina Abramoviç, Oleg Deripaska'nın eski eşi 250 milyon dolarlık servetiyle Polina Yumaşeva. İş insanı Farhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova'nın da boşanma aşamasında olduğu ve davanın sonuçlanmasının ardından Tatyana'nın da listeye dahil olacak. Öte yandan, boşanma davalarının sonuçlanması durumunda Aleksandr Vagin'in eşi İrina Vagina ve Oleg Burlakov'un eşi Lyudmila Burlakova'nın da listede yer alması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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