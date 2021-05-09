Rusya'da Zafer Günü'nde havai fişek gösterisi
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Rusya'da Zafer Günü'nde havai fişek gösterisi

Rusya'da Zafer Günü'nde havai fişek gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde başkent Moskova'nın 16 farklı bölgesinden fırlatılan havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin yıldönümü olarak kutlanan 9 Mayıs Zafer Günü'nde başkent Moskova'nın 16 farklı bölgesinden fırlatılan havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.

Sovyetler Birliği ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Günü'nde her yıl Kızıl Meydan'da gerçekleştirilen askeri geçit töreninin ardından başkent Moskova'da havai fişek gösterisi yapıldı. Başkentin 16 farklı bölgesinden fırlatılan havai fişekler gökyüzünü süsledi.

Rus ordusunun Batı Askeri Bölgesi topçu taburu olan Mareşal Vladimir Mikhalkin taburu tarafından Moskova'nın Pobeda Park, Luzhniki Embankment, Rusya Fuar Merkezi, İzmailova Park, Kuzminki Park, Kromo Togo, Lianozovo, Novo-Peredelkino, Nagatinsky Zaton, Obruchevsky, Yuzhnoye Butovo, Mitino, Pokrovskoye-Streshnevo, Levoberezhny, Zelenograd ve Troitsk bölgelerinden fırlatılan havai fişekler 10 dakika boyunca başkent semalarını aydınlattı.

Moskova Belediyesi havai fişek gösterilerinin izlenmesi için kentin birçok noktasına gözlem ve izleme noktaları oluşturuldu.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Rusya'da Zafer Günü'nde havai fişek gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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