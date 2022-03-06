Rusya'da yurt dışına para transferi sınırlandırıldı
AA, Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya'da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.
Rusya'da gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle mali istikrara yönelik ek karar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Önceki kararlara ilaveten, gerçek kişilerin yurt dışına para transferine aylık 5 bin dolar sınır getirildi." ifadesi yer aldı.
AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi