Rusya'da yükseklik göstergesi hata veren yolcu uçağı acil iniş yaptı
Rusya'da bir Boeing yolcu uçağı, yükseklik göstergesinin hata vermesi sonrası acil iniş yaptı.
Rusya'da bir Boeing yolcu uçağı, yükseklik göstergesinin hata vermesi sonrası acil iniş yaptı.
Rusya'nın doğusunda Amur Oblastı'nın yönetim merkezi olan Blagoveshchensk şehrinden başkent Moskova'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, Irkutsk şehrine acil iniş yaptı. Havalimanı Basın Ofisi, uçakta 149 yolcunun bulunduğunu; uçağın yükseklik göstergesinin hata vermesi sonrası acil iniş yapmak durumunda kaldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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