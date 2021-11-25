Son dakika haber | Rusya'da yük treni altına aldığı aracı metrelerce sürükledi: 1 ölü

Rusya'da bir yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Bernaul kentinde hareket halindeki bir yük treni, hemzemin geçitte önüne çıkan otomobile çarptı. Batı Sibirya Demiryolu'nda yaşanan kazada makinistler ise, trenin altına bir otomobil girdiğini fark etmeyerek ilerlemeye devam etti. Daha sonra makinistler olayı fark etmesinin ardından treni durdursa da, trenin altında metrelerce sürüklenen araç paramparça oldu. Yaşanan olayın ardından polis ve ambulanslar olay yerine sevk edilirken, ekipler otomobil sürücüsünün kazada hayatının kaybettiğini kaydetti. Yaşanan kazanın ardından olayla ilişkin soruşturma başlatılırken, güvenlik kameralarının incelenmesini ardından makinistlerin ifadelerinin alınarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Trenin altında kalarak metrelerce sürüklenen otomobilin görüntüleri ise o anlarda başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazaya ait görüntüler ise sosyal medyada yayınlanmasının ardından binlerce paylaşım alarak, ülkenin en çok izlenen kaza görüntüleri arasında yer aldı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)