Rusya'da yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

Rusya'nın Kamchatka bölgesinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği duyuruldu.

Rusya'nın Kamchatka bölgesinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği duyuruldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamchatsky – Palana seferini yapan ve içinde 22 yolcu, 6 mürettebat bulunduğu ifade edilen AN-26 tipi yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği duyuruldu. Ayrıca, söz konusu uçağı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı