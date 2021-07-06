Rusya'da yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
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Rusya'da yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

Rusya'da yolcu uçağıyla bağlantı kesildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Rusya'nın Kamchatka bölgesinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği duyuruldu.

Rusya'nın Kamchatka bölgesinde 28 kişinin bulunduğu AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği duyuruldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada, Petropavlovsk-Kamchatsky – Palana seferini yapan ve içinde 22 yolcu, 6 mürettebat bulunduğu ifade edilen AN-26 tipi yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği duyuruldu. Ayrıca, söz konusu uçağı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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