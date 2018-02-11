Rusya'da Yolcu Uçağı Düştü (6)

Rusya'nın Domodedovo Havalimanından kalkan ve içinde 65 yolcu ile altı mürettebatın bulunduğu Saratov Havayolları'na ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

Ria Novosti'ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Podmoskovye'in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi.

Moskova'dan kalkan uçağın, seferini, Rusya Kazakistan sınırıda yer alan, Orsk kentine gerçekleştirdiği duyuruldu.

Enkaza ulaşan ekipler yolcular ve mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladılar. - Moskova