Rusya'da yolcu otobüsüne ateş açıp 4 kişiyi öldüren saldırgan kaçtı
12.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:34
Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde yolcu taşıyan otobüse ateş açarak 4 kişiyi öldüren saldırgan ortadan kayboldu.
Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde yolcu taşıyan otobüse ateş açarak 4 kişiyi öldüren saldırgan ortadan kayboldu.
Rus Tass haber ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz saldırgan, Nijniy Novgorod bölgesindeki Bor kentinde yolcu otobüsüne ateş açtı.
Olayda, 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.
Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu