Rusya'da yolcu otobüsüne ateş açıp 4 kişiyi öldüren saldırgan kaçtı
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Rusya'da yolcu otobüsüne ateş açıp 4 kişiyi öldüren saldırgan kaçtı

12.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:34
Rusya'da yolcu otobüsüne ateş açıp 4 kişiyi öldüren saldırgan kaçtı

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde yolcu taşıyan otobüse ateş açarak 4 kişiyi öldüren saldırgan ortadan kayboldu.

Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesinde yolcu taşıyan otobüse ateş açarak 4 kişiyi öldüren saldırgan ortadan kayboldu.

Rus Tass haber ajansının güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, kimliği belirsiz saldırgan, Nijniy Novgorod bölgesindeki Bor kentinde yolcu otobüsüne ateş açtı.

Olayda, 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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