Rusya'da yolcu otobüsünde yangın
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Rusya'da yolcu otobüsünde yangın

15.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 07:50

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Demir yığınına dönen otobüste can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar kentindeki bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inerek kurtulurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangının nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Rusya'da yolcu otobüsünde yangın
Rusya'da yolcu otobüsünde yangın
Rusya'da yolcu otobüsünde yangın
Rusya'da yolcu otobüsünde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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