Rusya'da yolcu otobüsünde yangın

Rusya'nın Krasnodar kentinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Demir yığınına dönen otobüste can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.

Rusya'nın güneybatısındaki Krasnodar kentindeki bir yolcu otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. Otobüs sürücüsü ve yolcular araçtan inerek kurtulurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), yangının nedenini belirlemek için incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı