Rusya'da Yolcu Otobüsü Yaya Alt Geçidine Girdi: 5 Ölü, 15 Yaralı

Rusya'da Yolcu Otobüsü Yaya Alt Geçidine Girdi: 5 Ölü, 15 Yaralı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi. 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

METRO İSTASYONUNA DALDI

Otobüs, Slavyansky Bulvarı metro istasyonunun merdivenlerinden içeri girdi. Nedeni henüz belirlenemeyen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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