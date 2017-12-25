Rusya'da Yolcu Otobüsü Yaya Alt Geçidine Girdi: 5 Ölü, 15 Yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi. 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
METRO İSTASYONUNA DALDI
Otobüs, Slavyansky Bulvarı metro istasyonunun merdivenlerinden içeri girdi. Nedeni henüz belirlenemeyen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.