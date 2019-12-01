Rusya'da yolcu otobüsü köprüden uçtu: 10 ölü, 5 yaralı

01.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:15

Rusya'da, seyir halindeyken ön tekeri çıkan yolcu otobüsü, savrularak köprüden uçtu. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Acil durum ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya'nın Sretensk kentinden Çita kentine sefer yapan ve 43 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü, Transbaykal dağlık bölgesinde, Kuenga Nehri üzerindeki köprüden geçerken ön tekerinin çıkması sonucu savruldu. Otobüs, yaklaşık 10 metreden ters bir şekilde, donmuş nehrin üzerine düştü. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı.Acil durum ekipleri ve bir helikopterin kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Kaynak: DHA