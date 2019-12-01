Rusya'da yolcu otobüsü devrildi

01.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:57

Rusya'nın güneydoğusunda 43 yolcu taşıyan otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre ağır yararlılar olduğu bildirildi.

Trans Baykal olarak adlandırılan bölgedeki kazanın, otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiği yetkililer tarafından açıklandı. Otobüs işletmesinin turistleri taşıyan bir kuruluş olduğu belirtilirken, polis ve sağlık görevlileri bölgede kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA