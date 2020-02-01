Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
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Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:08
Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti

'nın St. kentinde yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.


Yerel basında çıkar haberlerde, kompleksinin cuma günü yıkım görevlisi işçilerin üzerinde çalıştığı sırada kazayla çöktüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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