Rusya'da yıkımı planlanan dev stadyum çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Rusya'nın St. Petersburg kentinde, yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
01.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:08
Rusya'nın St. Petersburg kentinde yıkımı planlanan stadyumun 28 bin metrekarelik çatısının çökmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkar haberlerde, spor kompleksinin cuma günü yıkım görevlisi işçilerin üzerinde çalıştığı sırada kazayla çöktüğü belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com