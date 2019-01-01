Rusya'da Yıkılan Binanın Enkazından 11 Aylık Bebek Kurtarıldı

Rusya'nın Magnitogorsk kentinde, Pazartesi günü meydana gelen doğal gaz patlamasıyla yıkılan sekiz katlı binanın enkazından 11 aylık bir bebek kurtarıldı.

Tass haberi ajansı bebeğinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Şimdiye kadar enkazda sekiz kişinin cesedine ulaşıldı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını söylüyor. 36 kişi de hala kayıp.

Göçük riskine karşı arama çalışmalarına ara verildi

Binada, yeni göçükler oluşması riskini ortadan kaldırabilmek için çalışma yürütülüyor. Bu nedenle gündüz eksi 17 derecede yürütülen arama çalışmalarına ara verilmiş durumda.

BBC Moskova muhabiri Sarah Rainsford, arama çalışmalarına yeniden başlanmasının 24 saat alabileceğini aktarıyor.

48 daireli binada 120 kişi yaşıyordu.

Apartmanda yaşayan bir kişi, Rus televizyonuna "Uyandığımda düşmeye başladığımı hissettim. Evin duvarları yıkılmıştı. Annem çığlıklar atıyordu. Oğlum enkazın altında kaldı" dedi.



Putin yaralıları ziyaret etti

Bir başka görgü tanığı, patlamanın ardından bir "alev dalgasının' başladığını söyledi.

Patlamanın yerel saat 06: 02'de birinci katta meydana geldiği ve diğer katların çöktüğü belirtiliyor. Patlamanın etkisiyle çevredeki diğer binalar da hasar gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın yaklaşık 1700 kilometre doğusundaki kentte olay yerinde yetkililerden bilgi aldı, hastanedeki yaralıları ziyaret etti.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.