Rusya'da yerli yazılım bulunmayan cihazların satışına para cezası verilecek
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Rusya'da yerli yazılım bulunmayan cihazların satışına para cezası verilecek

24.03.2021 17:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:56
Rusya'da yerli yazılım bulunmayan cihazların satışına para cezası verilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımına sahip olmayan elektronik cihazların, ülkede satılması halinde para cezası uygulanmasına yönelik yasayı onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yazılımına sahip olmayan elektronik cihazların, ülkede satılması halinde para cezası uygulanmasına yönelik yasayı onayladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasa ile ülkede 1 Temmuz 2021'den itibaren satılan tüm akıllı telefon, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda fabrika ayarı olarak Rus yazılımlarının da yer alması gerekecek.

Yasaya göre, Rus yazılımına sahip olmayan elektronik cihazları satanlar, 50 bin ila 200 bin ruble arasında para cezalarına çarptırılabilecek.

Yasanın hangi ürünleri ve yazımları kapsayacağı ve yazılımların söz konusu cihazlara yükleme sürecine ilişkin detaylar Rus hükümeti tarafından belirlenecek.

Rus yetkililer, yasayla Rus bilişim şirketlerinin daha rekabetçi hale geleceğini ve tüketici haklarının da korunacağını savunurken, bazı uzmanlar yasanın Rus bilişim sektöründe karmaşaya neden olacağına dikkati çekiyor.

Rusya'da satılan yabancı menşeli telefonlarda Rus yapımı arama motoru ve mesajlaşma uygulamalarının yer almasına yönelik girişime Yandex, Mail.ru gibi Rus teknoloji şirketleri destek verirken, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler karşı çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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