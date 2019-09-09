Rusya'da yerel seçimler: Putin'in partisi, Moskova'da büyük kayıp yaşadı

09.09.2019 19:14

Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, Pazar günü belediye meclisi için yapılan ve protestolar sonrası kritik bir önem kazanan seçimlerde önemli kayıplar yaşadı.

Oyların hemen tümü sayılırken, Birleşik Rusya Partisi'nin 45 sandalyeli Moskova parlamentosundaki (Moskova Duması) üyeliklerinin neredeyse üçte birini kaybettiği ama hala 26 sandalye ile çoğunluğunu koruduğu hesaplanıyor.

Muhafeletten bir çok ismin adaylıklarının reddedilmesine karşın Komünistler, bağımsızlar ve diğer gruplar meclise girdiler.

Muhalif adayların seçime katılımının engellenmesi, Ağustos ayında kitlesel gösterilere yol açmış, yerel seçimin öneminin arttığı yorumu yapılmaya başlanmıştı.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınmış ve çevik polis güçleri aşırı güç kullanmakla suçlanmıştı.

Birleşik Rusya partisi, 2001 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kuruldu. Şu anda ise başında Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev bulunuyor.

Muhalefet stratejisi: Akıllı oylar

BBC Moskova muhabiri Sarah Rainsford, Birleşik Rusya Partisi adının topladığı antipati nedeniyle bazı adaylarının, bağımsız olarak seçime girdiğini aktarıyor.

Partiye en büyük darbelerden biri de Moskova'daki Birleşik Rusya grubunun lideri Andrei Metelsky'nin seçilememesi oldu.

Komünist Parti'nin 13, liberal Yabloko ve Sadece Rusya adlı sol partinin den 3'er sandalye almaları bekleniyor.

Muhalefet lideri Alexey Navalny, muhalif adaylara kapsamlı engelleme yapılınca "akıllı oy kullanma" stratejisi geliştirdi.

Navalny'nin ekibi bağımsız aday olan Birleşik Rusya adaylarını teşhir etti ve onlara rakip olanlar arasında şansı en yüksek olana oy verilmesi için kampanya yürüttüler.

Muhalefet lideri Alexey Navalny, sonucu "harika" diye niteledi.

Devlet denetimindeki medya ise Moskova Duma seçimi sonuçlarını hükümetin kazanımı olarak verdi.

Katılım ise yüzde 22 gibi çok düşük bir düzeyde gerçekleşti.

Rusya'nın diğer bölgelerinde sonuçlar nasıl?

Moskova'nın tersine Birleşik Rusya partisi adayları 8 Eylül yerel ve bölgesel seçimlerinin kazananı oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'yı oluşturan 16 bölgede valilikleri kazanmış gibi görünüyorlar.

Birleşik Rusya Partisi 2001 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemek üzere kuruldu ama son aylarda partinin desteğinde bir düşüş görülüyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov seçimlerle ilgili olarak "Bütün olarak bakıldığında Birleşik Rusya'nın kampanyası ülke çapında çok çok başarılı görünüyor" diye konuştu.

"Bazı yerlerde daha çok bazı yerlerde daha az sandalye aldık" diyen Peskov, partinin siyasi liderliğini gösterdiğini de söyledi.

Moskova Duma seçimlerindeki önemli sandalye kaybı sorulduğunda Peskov "Sonuçlar tam tersini gösteriyor. Siyasi yorumcuların 'protesto oyu verilecek' şeklindeki bütün teorileri boş çıktı" diye yanıtladı.