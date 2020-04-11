Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları
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Koronavirüs, Rusya, Güncel

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1786 artarak 11 bin 917'ye ulaştığı bildirildi.

11.04.2020 05:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 05:18

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 1786 artarak 11 bin 917'ye ulaştığı bildirildi. Ölü sayısının 94 olduğu ülkede önlemler alınmaya devam ediyor. Moskova'daki Kommunarka Hastanesine bugün de ambulanslarla özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık görevlileri hastalık şüphesi taşıyan vatandaşları sevk etti.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları

Kaynak: AA

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