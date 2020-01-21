Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor?
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Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor?

Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onaylayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni hükümeti belirleyen kararnameyi imzaladı.

21.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:32
Rusya'da yeni kabine onaylandı: Hükümette hangi isimler yer alıyor?

Başbakan Mihail Mişustin'in sunduğu bakanlar kurulunu onaylayan Rusya Devlet Başkanı , yeni hükümeti belirleyen kararnameyi imzaladı.


Rus devlet ajansı TASS, kararnameye göre Andrey Belousov, Dmitry Grigorenko, Yuri Trutnev, Victoria Abramçenko, Yuri Borisov, Tatyana Golikova, Aleksey Overçuk, Marat Khusnullin ve Dmitry Çernişenko'nun Başbakan Yardımcısı olarak atandığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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