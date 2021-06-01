Rusya'da yaz dönemi eğitimi çerçevesinde 4 bin 500'den fazla askeri tatbikat yapılacak
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Rusya'da yaz dönemi eğitimi çerçevesinde 4 bin 500'den fazla askeri tatbikat yapılacak

Rusya'da yaz dönemi eğitimi çerçevesinde 4 bin 500'den fazla askeri tatbikat yapılacak
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaz dönemi eğitimi çerçevesinde 4 bin 500'den fazla askeri tatbikatın yapılacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yaz dönemi eğitimi çerçevesinde 4 bin 500'den fazla askeri tatbikatın yapılacağını bildirdi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askeri güçlerinin eğitim planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'da yaz dönemi eğitiminin başladığı bilgisini paylaşan Şoygu, "Askeri birliklerde bölüm ve askerlerin koordinasyonu ile ilgili çalışmalar başladı. Çeşitli güçlerdeki gemilerin hazırlığı sürüyor. Değişik seviyelerde toplamda 4 bin 500'den fazla tatbikat ve eğitim planlanıyor." dedi.

Şoygu, tatbikatların Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlıklı olması amacıyla düzenleneceğini belirtti.

Eylülde Rus ve Belarus askeri birliklerinin katılımıyla "Batı-2021" (Zapad-2021) tatbikatının yapılacağını dile getiren Şoygu, bunun için ülkedeki havaalanları, helikopter pistleri ve uçakların güvenlik kurallarına uygun şekilde hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinde şubatta gerekli denetimlerin yapıldığına da dikkati çeken Şoygu, söz konusu kuvvetlere son 5 yılda 536 askeri teçhizatın teslim edildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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