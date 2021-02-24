Rusya'da yaşlı adama tekme atan saldırgan kamerada!
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Rusya'da yaşlı adama tekme atan saldırgan kamerada!

24.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:35
Rusya'da yaşlı adama tekme atan saldırgan kamerada!

Rusya'da saldırgan, markete girmeye çalışan yaşlı adamı tekmeledi.

Rusya'da saldırgan, markete girmeye çalışan yaşlı adamı tekmeledi. Sosyal medyaya düşen görüntü tepkilere neden oldu.

Olay, Rusya'nın Kirov kentinde meydana geldi. Markete girmeye çalışan yaşlı adam bir saldırgan tarafından tekmeyle saldırıya uğradı.O anlar markete ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, saldırganın yaşlı adama tekme attığı görülüyor. Yaşlı adamın tekmenin etkisiyle yere düştüğü görüntüye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından saldırgana tepkiler çığ gibi büyüdü.Rusya İçişleri Bakanlığı, görüntülerin incelendiğini ve polisin her yerde saldırganı aradığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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