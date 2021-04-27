Rusya'da, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a 12 milyon dolar ceza verildi

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 12 milyon 88 bin dolar (906 milyon ruble) ceza verdi.

Rusya Federal Tekelcilikle Mücadele Servisi (FAS), ABD'li teknoloji devi Apple şirketine, Rus antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 12 milyon 88 bin dolar (906 milyon ruble) ceza verdi.

FAS'tan yapılan açıklamada, "Apple'a 26 Nisan'da antitekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 906 milyon rubleden fazla kar payı cezası verildi." ifadesi kullanıldı.

Apple ise söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu, buna karşı itirazda bulunacağını açıkladı.

Global siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab, Ağustos 2020'de Apple'ı cep telefonu uygulamaları pazarındaki konumunu kötüye kullanmakla suçlayarak, FAS'a başvurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu