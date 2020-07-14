Rusya'da yakıt tankeri, yolcu otobüsüne çarptı; yaralılar var Rusya'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, yakıt tankeri arkadan çarptı.

Rusya'da otoyol kenarında duran yolcu otobüsüne, yakıt tankeri arkadan çarptı. Kazada kaç kişinin yaralandığına ilişkin belirlemelerin sürdüğü ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da kontrolden çıkan yakıt tankeri, saatte yaklaşık 100 kilometre hızla otoyolun sağında duran yolcu otobüsüne çarptı. Trafik kameralarınca kaydedilen görüntüde, yakıt tankerinin hızla geldiği ve otobüse arkadan çarparak yola savrulmasına neden olduğu görüldü. Yerel medya, kazada yaralıların olduğunu ancak sayısının henüz bilinmediğini duyurdu.

Kaynak: DHA