Rusya'da yabancı gazeteciler ajanlıkla suçlanabilecek

03.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:33

Rusya'da medya ve enformasyon yasasında yapılan bir değişikliğe göre yabancı medya kuruluşlarında çalışanlar "Yabancı ajan" olarak tanımlanabilecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülke dışından mali destek alan medya kuruluşlarında çalışan gazetecilerin "Yabancı ajan" olarak değerlendirilebilmesini öngören medya ve enformasyon yasasındaki düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenlemeye göre sıradan vatandaşlar ve özellikle de gazeteciler "yabancı ajan" olarak nitelendirilebilecek.



Putin, Rusya'da faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarının "Yabancı ajan" olarak değerlendirilmesini öngören yasal değişikliği 2017 yılında imzalamıştı. Putin'in onayladığı ek düzenlemeyle artık yurtdışından maddi destek alan yabancı medya kurumlarının dışında bu kurumlarda çalışan gazeteciler de ajanlıkla suçlanabilecek.



Uluslarası Af Örgütü konuyla ilgili yaptığı açıklamada uygulamayı "özgür ve bağımsız medyanın kısıtlanması yönünde yeni bir adım" sözleriyle eleştirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de Rus yetkililere ek yasayı geri çekmeleri yönünde çağrıda bulundu.



Rusya'ya göre kimler "yabancı ajan" Rusya Adalet Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre 10 yayın kuruluşu "yabancı ajan" olarak sınıflandırılıyor. Bunlar arasında Amerika'nın Sesi, ABD Kongresi tarafından finanse edilen Özgür Avrupa Radyosu (RFE/RL) ve Currenttime.tv bulunuyor. Deutsche Welle ile birlikte diğer Alman yayın kuruluşları ise yabancı ajanlar listesinde yer almıyor. Bunun yanı sıra 74 sivil toplum örgütü "yabancı ajan" olarak değerlendiriliyor. Bu yayın kuruluşları ile sivil toplum örgütleri için sıklıkla katı denetimler uygulanıyor. Denetimlere uymayanlar ise para cezası ve hatta kapatılma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.



AFP, DPA/ NS, TY



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