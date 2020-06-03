Rusya'da vaka sayısı 432 bini geçti
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Rusya'da vaka sayısı 432 bini geçti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye hızla yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri devam ediyor.

Rusya'da vaka sayısı 432 bini geçti
03.06.2020 12:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:55

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye hızla yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) olumsuz etkileri devam ediyor. Dünya genelinde 6 milyon 400 binden fazla kişiye bulaşan ve 382 binden fazla can alan korona virüsün en etkili olduğu ilk 3 ülkeden biri olan Rusya, son 24 saatte 8 bin 536 yeni vaka ve 178 yeni can kaybı duyurdu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 432 bin 277'ye, can kaybı ise 5 bin 215'e yükselmiş oldu.

Rusya tarafından son günlerde açıklanan korona virüs verilerine göre 3 Haziran'da 8 bin 536 yeni vaka ve 178 can kaybı, 2 Haziran'da 8 bin 863 vaka ve 182 can kaybı, 1 Haziran'da 9 bin 35 vaka ve 162 can kaybı, 31 Mayıs'ta 9 bin 268 yeni vaka ve 138 can kaybı, 30 Mayıs'ta ise 8 bin 952 vaka ve 181 can kaybı yaşandı. Yayınlanan bu raporlara göre, Rusya'da 30 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında 44 bin 654 yeni vaka ve 841 can kaybı yaşanmış oldu. Ülke genelinde yapılan korona testi sayısı da 11 milyon 400 bini geçti. Vaka sayıları ve ölüm oranları dikkate alındığında salgın eğrisinin dalgalı şekilde devam ettiği ancak kısmen de olsa vaka ve can kayıplarında bir düşüş olduğu görülüyor.

"KARANTİNA 14 HAZİRAN'A UZATILDI"

Rusya, karantinadan çıkış sürecinin ilk etabını 12 Mayıs'ta, ikinci etabını 1 Haziran'da başlattığını duyurmuştu. Bu doğrultuda Rusya genelinde iç turizm tekrar başlarken, sokağa çıkma kısıtlamaları hafifletildi, 65 yaş üstünün sokağa çıkmasına izin verildi. Araba galerileri, tekstil tamir atölyeleri, panayırlar, bisiklet kiralama noktaları, inşaat ve mimarlık ofisleri, sağlık lisanslı senatoryumlar tekrar açıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin açıklamasında, "Tiyatroları, müzeleri, kuaför salonlarını, restoranları ve spor salonlarını açmak için henüz erken. Bazı önlemeleri erken esnetirsek, Moskova'ya gelişleriniz ve iş yerlerinize dönüşleriniz daha da uzar. Bu sebeple karantina uygulamasını 14 Haziran'a kadar uzattık" şeklinde konuşmuştu.

( Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

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