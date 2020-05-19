Rusya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı
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Rusya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı

Rusya'da bildirilen yeni vaka sayılarının ardından ülke genelinde toplam korona virüsü vaka sayısı 300 bine yaklaştı.

Rusya'da vaka sayısı 300 bine yaklaştı
19.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:50

Rusya'da bildirilen yeni vaka sayılarının ardından ülke genelinde toplam korona virüsü vaka sayısı 300 bine yaklaştı.

Korona vaka sayısı bakımından dünya sıralamasında ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan Rusya'da bilanço artıyor. Ülkede son 24 saatte bildirilen 9 bin 263 vaka sayısıyla birlikte toplam vaka sayısı 299 bin 941'e yükseldi. Son 24 saatte yaşanan 115 can kaybı ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 837 olarak açıklandı. Ülke genelinde iyileşen hasta sayısı ise 76 bin 130'a yükseldi.

Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana ülke genelinde yapılan test sayısı 7 milyon 300 bini aştı. Son 24 saatte 205 binden fazla test yapılırken, 267 bin 663 kişi de korona virüsü şüphesiyle gözetim altında tutuluyor.

Uzun süren karantina sonucunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan açıklamada, 12 Mayıs tarihiyle karantina uygulamasının gevşetileceği ve bazı iş yerlerinin açılacağı duyurulmuştu. Ülkede eğitim ve öğretime verilen mola devam ederken, yabancıların ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı. Restoranlar, kafeler, spor salonları, hamamlar karantina sebebiyle kapalı bulunuyor.

Öte yandan Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin yönetimiyle internet üzerinden video konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirmiş ve yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Müslümanlara seslenerek bayramda evde kalmaları gerektiğini ifade etmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İHA

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