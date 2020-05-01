Rusya'da vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı 1169'a yükseldi
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Rusya'da vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı 1169'a yükseldi

Rusya'da vaka sayısı 114 bin 431'e, ölü sayısı 1169'a yükseldi
01.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:02

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 114 bin 431'e, ölenlerin sayısı ise bin 169'a çıktı.

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 114 bin 431'e, ölenlerin sayısı ise bin 169'a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 933 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 114 bin 431'e yükseldi.

Ülkede 1601 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 13 bin 220, ölü sayısı ise 96 artarak 1169 oldu.

Yeni vakaların yüzde 44,5'i hastalık belirtisi taşımıyor.

Moskova'da vaka sayısı 57 bini aştı

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 561 artarak 57 bin 300'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 211 bin 191 kişinin gözetim altında tutulduğu ve şimdiye kadar bu kişilerin sayısının 749 bin 482 olduğu bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte 225 bin olmak üzere, bugüne kadar 3 milyon 700 binden fazla test yapıldığı kaydedildi.

Rus ordusunda ve askeri okullarda vaka sayısı 2 bin 776'ya ulaştı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orduda virüs tespit edilenlerin sayısının 24 artarak 1068'e ulaştığı, 2 hastanın durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ordudaki 285 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1423 öğrenci ve öğretmende Kovid-19 görüldüğü kaydedildi.

Rusya'daki gelişmeler

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirmesiyle gerçekleşmişti.

Salgının artmasıyla "yüksek hazırlık durumu"na geçen ülkede, martın sonunda itibaren sınırlar kapatılmıştı. Başta Moskova olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiş, market ve eczaneler hariç tüm mağazalar, restoranlar, kafeler, eğlence ve spor merkezlerinin kapatılmasına yönelik karar alınmıştı.

Yabancı uyrukluların ülkeye girişiyle ilgili kısıtlamalar, 30 Nisan'dan itibaren süresiz uzatılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiği Rusya'da, çalışanlar için 30 Mart'ta başlayan idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtilmişti.

Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilirken, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Mişustin'in hastalığının tedavi süresince başbakanlık görevine, Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov'un vekalet edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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