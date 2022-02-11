Rusya'da vaka sayıları 200 bin sınırını aştı

Rusya'da, 200 bin sınırını aşan Covid-19 vaka sayıları son 24 saatte 203 bin 949'a ulaşarak ve yeni bir rekora imza atıldı.

Rusya'da Covid-19 salgınında yeni bir rekor kırıldı. Ülkede açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, 203 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 13 milyon 731 bin 794'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 722 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, salgının başından beri yaşamını yitiren kişi sayısı da 338 bin 813 oldu. Rusya'da son 24 saatteki iyileşen sayısı 112 bin 236 olurken, toplam iyileşen kişi sayısı da 11 milyon 21 bin 633'e yükseldi. Ülkedeki aktif vaka sayısı 2 milyon 371 bin 348 olarak açıklandı. Moskova'da kaydedilen 18 bin 541 bin yeni Covid-19 vakası ile başkentteki toplam vaka sayısı da 2 milyon 577 bin 44'e ulaştı.

Ülkedeki 85 bölgenin 84'ünde Omicron mutasyonu tespit edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel