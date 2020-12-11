Rusya'da üretilen ikinci Kovid-19 aşı adayının 3. faz klinik deneyleri başladı
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Rusya'da üretilen ikinci Kovid-19 aşı adayının 3. faz klinik deneyleri başladı

11.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:51
Rusya'da üretilen ikinci Kovid-19 aşı adayının 3. faz klinik deneyleri başladı

Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının 3. faz klinik deneylerinin başladığı açıklandı.

Rusya'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının 3. faz klinik deneylerinin başladığı açıklandı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkedeki aşı üretici firma temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Kovid-19'a karşı "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayı ile başlayan toplu aşılamaya ve Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplu aşılamanın Rusya'nın bölgelerinde hafta sonu başlayacağına dikkati çeken Mişustin, "Takvime göre hareket ediyoruz. İlk aşı partileri bölgelere gönderildi ve yavaş yavaş aşının planlı üretimine geçiyoruz." dedi.

Mişustin, "EpiVakKorona" adlı potansiyel aşının tescil sonrası 3. faz klinik deneylerinin başladığını belirterek, "Bu aşamanın sonuçları ocak ayında açıklanacak ve aşı daha geniş çapta kullanılmaya başlayacak." diye konuştu.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova da "EpiVakKorona"ın 3. faz klinik deneyleri kapsamında ülkenin 5 bölgesindeki 8 hastanesinde 3 binden fazla kişinin aşılandığını ifade etti.

Kovid-19 günlük ölü sayısı 613 ile en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 585 artarak 2 milyon 597 bin 711'e, sağlığına kavuşan kişi sayısı ise 26 bin 171 artışla 2 milyon 59 bin 840'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 613 kişinin yaşamını yitirmesiyle en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölüm sayısı 45 bin 893'e yükseldi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 7 bin 215 artarak 679 bin 163'e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 77 artışla 9 bin 722'ye çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama geçen hafta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
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