Rusya'da Üniversite Öğrencileri, 90 Lira İçin Sahnede Soyundu

Şok edici organizasyon, Rusya'nın Tyumen kentinde gerçekleşti. Öğrencilerin sahneye çıkıp soyunduğu ve en çok beğenilene 90 liraya tekabül eden 1000 ruble ödül verilen etkinlikte, öğrenciler sahneye atlayıp soyunmaya başladılar. Öğrencilerin o anları sosyal medyada büyük tepki gördü.

SOSYAL MEDYADA 'İĞRENÇ' ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALDI

Üniversite öğrencilerinin sahneye çıkıp 1000 rublelik ödül için soyundukları sırada, bir çok telefon açıktı ve o anları kayda aldı. O anları kaydeden kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Utanç verici görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı ve 'iğrenç' ithamlarıyla eleştirildi.

ÜNİVERSİTEDEN ATILMA İHTİMALLERİ VAR

Genç öğrencilerin soyunarak katıldığı yarışmanın ödülü olan 1000 ruble, 90 TL'ye tekabül ediyor. 1000 ruble ödüllü yarışmaya katılan öğrencilerin, okudukları üniversitelerden atılma ihtimalleri var.