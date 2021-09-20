Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Haberler
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Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

AA - Haberler | Güncel

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesinde öğrenci olduğu belirlenen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Perm Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite binasında bir kişinin silahla etrafa ateş açtığı, personelin ve öğrencilerin sınıflara saklandıkları kaydedildi.

Rus basınında yer alan görüntülerde, binada bulunanların camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığı, bazılarının ise sınıf kapıları önünde sandalyelerle barikatlar kurduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı saldırıda ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, olaydan kısa süre sonra saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi de yaptığı açıklamada, Perm Üniversitesindeki silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, okulun öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın etkisiz hale getirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

Son dakika haberleri! Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü

 Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haber... Rusya Soruşturma Komitesi, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

 Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Perm Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın yakalandığını bildirdi.
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Haber: Rusya'da üniversite binasında düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü - Haberler
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