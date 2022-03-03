Rusya'da Ukrayna savaşı hakkında sahte haber yayanlara 15 yıl hapis cezası öngörülüyor - Haberler

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Rusya'da Ukrayna savaşı hakkında sahte haber yayanlara 15 yıl hapis cezası öngörülüyor

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'da Ukrayna savaşı hakkında sahte haber yayanlara 15 yıl hapis cezası öngörülüyor

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylandı.

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Duma'da onaylandı.

Tasarıya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ilişkin sahte haber yayanlara hapis ve para cezası verilmesi planlanıyor.

Kasıtlı bir şekilde sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesi öngörülürken, söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde cezanın süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

Sahte haberleri yayanlara, 5 milyon rubleye kadar para cezası da verilmesi planlanırken, tasarının yasalaşması için önce Federasyon Konseyi ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekiyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Yasa Tasarısı, Para Cezası, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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