Rusya'da Ukrayna lideri Zelenskiy'nin rol aldığı Putin ile dalga geçen sitcom sansürlendi
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Rusya'da Ukrayna lideri Zelenskiy'nin rol aldığı Putin ile dalga geçen sitcom sansürlendi

Rusya’da Zelenskiy’nin yer aldığı Putin ile dalga geçen sitcom sansürlendi

12.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:31
Rusya'da Ukrayna lideri Zelenskiy'nin rol aldığı Putin ile dalga geçen sitcom sansürlendi

Rus özel televizyon kanalı TNT, Devlet Başkanı ile ilgili ağır şakaların yer aldığı, "halkın hizmetkarı" isimli Ukraynalı komedi dizisinin ilk bölümünü sansürledi.


Geçmişte oyuncu ve yönetmenlik yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin başrolde yer aldığı dizinin ilk bölümünde Putin ile ilgili müstehcen şakaların yer aldığı bölümün 'daki gösterimde değiştirildiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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