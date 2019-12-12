Rusya'da Ukrayna lideri Zelenskiy'nin rol aldığı Putin ile dalga geçen sitcom sansürlendi

12.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 19:31

Rus özel televizyon kanalı TNT, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili ağır şakaların yer aldığı, "halkın hizmetkarı" isimli Ukraynalı komedi dizisinin ilk bölümünü sansürledi.



Geçmişte oyuncu ve yönetmenlik yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin başrolde yer aldığı dizinin ilk bölümünde Putin ile ilgili müstehcen şakaların yer aldığı bölümün Rusya'daki gösterimde değiştirildiği görüldü. Euronews.com'da Görüntüle