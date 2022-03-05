Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişinde kolaylık sağlanacak

Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri basitleştirildi.

Rusya'da Ukrayna'dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri basitleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeye Ukrayna üzerinden gelecek yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sınırdan giriş süreçlerinde basitleştirmeye gidildi.

Kararnameyle, gerekli evraka sahip yabancı vatandaşların Rusya'dan çıkışlarına dair süreç de sadeleştirildi.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Rusya Devlet Başkanı, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title