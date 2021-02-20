Rusya'da üçüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
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Rusya'da üçüncü Kovid-19 aşısı tescillendi

20.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 20.02.2021 11:52
Rusya'da üçüncü Kovid-19 aşısı tescillendi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen üçüncü aşının da tescillendiğini bildirdi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen üçüncü aşının da tescillendiğini bildirdi.

Mişustin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Mişustin, "Çumakov Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'KoviVak' adlı aşıyı tescil etti." dedi.

Mart ortasında ilk 127 bin doz aşının sivil kullanım için hazır olacağına işaret eden Mişustin, "Rusya, Kovid-19'u önlemek için üç aşının geliştirildiği dünyadaki tek ülkedir." diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı ise Ekim 2020'de tescil edilmişti.

Son 24 saatte 12 bin 953 kişi virüse yakalandı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 953 kişi virüse yakalanırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 151 bin 984 kişiye çıktı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 480 artarak 82 bin 876'a, virüsten iyileşen sayısı da 17 bin 484 artışla 3 milyon 697 bin 433'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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