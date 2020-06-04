Rusya'da uçakta alkollü yolcuya gözaltı
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Rusya'da uçakta alkollü yolcuya gözaltı

Rusya'da uçakta alkollü yolcuya gözaltı Rusya'da Moskova-Kaliningrad seferini yapmak üzere kalkışı bekleyen uçağa binen alkollü yolcu, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya'da uçakta alkollü yolcuya gözaltı
04.06.2020 23:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:09


DHA DIŞ- Rusya'da uçakta alkollü yolcuya gözaltı
Rusya'da Moskova-Kaliningrad seferini yapmak üzere kalkışı bekleyen uçağa binen alkollü yolcu, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. O anlara ilişkin görüntüler anbean kaydedildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda, Kaliningrad seferini yapmak üzere pistte bekleyen uçağa binen bir yolcu, diğer yolcuları rahatsız etmeye başladı. Yolcunun alkollü olduğu ve uçakta sigara içmeye çalıştığı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kabin ekibinin bahsi geçen yolcuyu polise ihbar ettiği aktarıldı. Uçağa giriş yapan polis, kendilerine direnen yolcuyu zorlukla gözaltına alabildi. O anlar ise uçakta bulunan yolcu tarafından kayda alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Rusya

Kaynak: DHA

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