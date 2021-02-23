Rusya'da uçakta alkollü yolcular ile polis arasında arbede
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Rusya'da uçakta alkollü yolcular ile polis arasında arbede

23.02.2021 21:44 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:48
Rusya'da uçakta alkollü yolcular ile polis arasında arbede

Rusya'nın Novosibirsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapmak üzere havaalanında bekleyen yolcu uçağında iki alkollü yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan çıkarılmak istendi.

Rusya'nın Novosibirsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapmak üzere havaalanında bekleyen yolcu uçağında iki alkollü yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan çıkarılmak istendi. Alkollü yolcular, kendilerini uçaktan çıkarmaya çalışan polise de saldırınca gözaltına alındı.

Olay, Rusya'da meydana geldi. Novosibirsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapmak üzere havaalanında bekleyen yolcu uçağındaki iki alkollü yolcu, diğer yolculara hakaret etmeye ve rahatsız etmeye başladı. Havaalanında görevli polis ekipleri, uçağa girerek alkollü yolcuları dışarı çıkarmak istedi. Alkollü yolcular, polise de saldırınca gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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