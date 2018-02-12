Rusya'da Uçak Düşmesi

Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan, Rusya'da yaşanan uçak kazasında 71 kişinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyede bulundu.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Putin'e telgrafı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır hükümetinin bu zor gününde Rusya'nın yanında yer aldığı ifade edildi.

Ezher Kurumu da yayınladığı açıklamayla kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Putin'e gönderdiği taziye telgrafında, Rus halkının ve yaşamını yitirenlerin yakınlarının acısını paylaştığını ifade etti.