Rusya'da Uçağı Kaçırmak İsteyen Yolcu Gözaltında

- Rusya'da uçağı kaçırmak isteyen yolcu gözaltında

MOSKOVA - Rusya Terörle Mücadele Komitesi, Moskova'ya giden Aeroflot şirketine ait SU1515 sefer sayılı yolcu uçağını kaçırmaya çalışan alkollü yolcunun gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya'nın Surgut kentinden Moskova'ya gitmek üzere havalanan Aeroflot şirketine ait SU1515 sefer sayılı yolcu uçağı, alkollü bir yolcunun uçağı kaçırmaya çalışması üzerine acil iniş yapmıştı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi, Pavel Şapovalov adlı alkollü ve silahlı yolcunun gözaltına alındığını açıkladı. Kaçırılan uçağın ait olduğu Aeroflot şirketi de yolcu ve mürettebat üyelerinden hiçbirinin yaralanmadığını bildirdi.

Kaynak: İHA