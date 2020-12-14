Rusya'da üç kişi havai fişekle mağaza kundakladı

Rusya'da kimliği belirsiz 3 kişi, bir mağazanın vitrin camını kırarak ateşledikleri havai fişeklerle mağazayı kundakladı.

Olay, Rusya'nın Novosibirsk kentinde gece 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, bir mağazanın önüne yaklaşarak vitrin camını kırdı. Daha sonra ateşledikleri havai fişekleri mağazanın içerisine attı. Havai fişeklerin patlamasıyla uyanan bölge sakinleri paniğe kapıldı. Havai fişeklerin patlaması sonucu mağazada yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, yangının kısa sürede söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı. İnceleme başlatılan olayda bahsi geçen 3 kişinin her yerde arandığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı