Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılacak
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Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılacak

10.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:04
Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılacak

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter'ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya uygulaması Twitter'ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, 2017'den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter'a 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter'ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi." denildi.

Açıklamada, Twitter'ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya'da erişime kapatılabileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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