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Rusya'da Twitter'a erişim yasağı getirildi

AA, Ali Cura - Güncel
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Rusya'da Twitter'a erişim yasağı getirildi

Rusya'da, sosyal medya sitesi Twitter'a erişim sınırlandırıldı.

Rusya'da, sosyal medya sitesi Twitter'a erişim sınırlandırıldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, Rusya Başsavcılığının 24 Şubat'taki talebi üzerine twitter.com kaynaklarına erişimin Rusya Federasyonu'nda sınırlandığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede ayaklanma çağrıları, aşırılık yanlısı faaliyetler, yerleşik prosedüre aykırı olarak düzenlenen toplu etkinliklere katılım içeren sitelere erişimi kısıtlama prosedürünü düzenleyen bilgi, bilgi teknolojileri ve bilgi koruma ile ilgili kanun gereği sınırlama kararının alındığı ifade edildi.

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AA / Ali Cura - Güncel

Twitter, Medya, Rusya, Güncel, Haberler

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