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Rusya'da Twitter'a erişilemiyor

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya'da Twitter'a erişilemiyor

Rusya'da sosyal medya sitesi Twitter'a erişilemiyor.

Rusya'da sosyal medya sitesi Twitter'a erişilemiyor.

Rusya'da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter'a erişim sağlanamıyor.

Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram'a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Twitter, Moskova, Medya, Rusya, Güncel, Haberler

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