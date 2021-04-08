Rusya'da tutuklu muhalif lider Aleksey Navalny 'el ve ayaklarında his kaybı yaşıyor'

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve elleri ile ayaklarında his kaybı görülmeye başlandığı belirtildi.

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif lider Aleksey Navalny'nin sağlık durumunun kötüleştiği ve elleri ile ayaklarında his kaybı görülmeye başlandığı belirtildi.

Avukatı Vadim Kozev, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklanan Navalny'de iki omurilik fıtığı teşhis edildiğini söyledi.

Navalny geçen hafta, sürekli çektiği sırt ağrılarının tedavi edilmesi için açlık grevine başlamıştı.

Beyaz Saray da Navalny'nin sağlık durumuyla ilgili haberlerin endişe verici olduğunu söylemişti.

Navalny'i Çarşamba günü ziyaret eden avukatı Kozev, Twitter'da yaptığı paylaşımda "Aleksey kendi başına yürüyor. Yürürken ağrısı var. Bacakları, avuç içi ve bileklerindeki his kaybıyla hastalığın açıkça ilerlediğini görmek çok kaygı verici" dedi.

44 yaşındaki Navalny, solunum yolları rahatsızlığı nedeniyle Pokrov kentindeki hapishanenin revirine kaldırılmıştı. Muhalif lider sürekli öksürük ve ateşten şikayetçiydi.

Avukatına göre Navalny'nin ateşi 39'u gördükten sonra 37'ye indi ve açlık grevi yüzünden günde yaklaşık bir kilo kaybediyor.

Bir Instagram paylaşımında Navalny, hapishane yetkililerinin yanında tavuk kızartarak ve kıyafetlerinin ceplerine şekerler koyarak açlık grevini sonlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

Bu arada Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Joe Biden yönetiminin Navalny'nin hapis cezasını "siyasi bir tutuklama ve büyük bir adaletsizlik" olarak gördüğünü söyledi ve derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Daha önce Uluslararası Af Örgütü de Navalny'nin işkence sayılabilecek koşullarda tutulduğunu ve koşulların Navalny'yi yavaş yavaş öldürebileceğini belirtmişti.

Navalny'nin tutulduğu hapishane, özellikle kötü koşullarıyla biliniyor.

Kendisini ziyaret eden avukatları, hapishanede doktor olmadığını ve revirde tek bir sağlık memurunun çalıştığını kaydetti.

Rus yetkililer, Navalny'nin düzgün tedavi görmediği iddialarını reddetmiş ve "gerekli tüm tıbbi yardımı aldığını" savunmuştu.

Navalny'nin koğuşunda kalan üç kişinin geçtiğimiz günlerde verem teşhisiyle hastaneye kaldırılıdıkları belirtilirken, yetkililer bunu reddediyor.

Navalny 2014'te zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Noviçok maddesiyle zehirlenen Navalny, Almanya'da tedavi görmüş ve dönüşünde ertelenmiş hapis cezasını yatmasına karar verilmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.