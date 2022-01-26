Rusya'da tutuklu Aleksey Navalnıy'ın kardeşi arananlar listesine alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy'ı arananlar listesine aldı.

Bakanlığın bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre, Oleg Navalnıy aranan kişi listesine dahil edildi.

Oleg Navalnıy'ın avukatı Nikas Paraskevov, yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın daha önce 1 yıl şartlı hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Paraskevov, Navalnıy'ın ceza şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle bu listeye alındığını aktardı.

Oleg Navalnıy, şartlı hapis cezasına çarptırılmıştı

1983 doğumlu Oleg Navalnıy, sosyal medya üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Moskova'daki Preobrajenskiy Mahkemesince Ağustos 2021'de 1 yıl şartlı hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalnıy'ın söz konusu şartları yerine getirmediği gerekçesiyle bu cezayı normal hapis cezasına çevrilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Konuya ilişkin dava, Moskova'daki Lyublinskiy Bölge Mahkemesinde görülecek.

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dün dahil edilmişti.